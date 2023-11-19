Mısır ve Fransa liderleri, Gazze'deki krize çözüm bulunması gerektiğini vurguladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'ndeki askeri gerginlikle ilgili olarak acil çözüm bulunması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini belirtti.

KAHİRE, 19 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron, savaştan zarar gören Gazze Şeridi'nde devam eden krize acil çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider Cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki askeri gerginlikle ilgili son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, iki liderin devam eden krize acil çözüm bulunması ve kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasını sağlamak üzere harekete geçilmesinin önemi konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Liderler ayrıca, Filistin meselesine iki devletli çözüm temelinde adil bir çözüm bulunması amacıyla kapsamlı siyasi sürecin başlatılmasının önemini vurguladı.

Sisi de derhal ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail, Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıya misilleme olarak Gazze'ye topyekün saldırı düzenliyor. Hamas'ın saldırısında yaklaşık 1.200 kişi hayatını kaybederken 200'den fazla kişi rehin alınmıştı. Gazze'deki hükümete ait basın ofisine göre çatışmaların başlamasından bu yana Gazze'de 12.000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.