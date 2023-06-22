Mısır uyruklu bir adam, Akdeniz'de kaçakçılık planlamaktan gözaltına alındı

NCA tarafından yapılan açıklamada, binlerce kişinin Akdeniz üzerinden Kuzey Afrika'dan İtalya'ya kaçakçılığını planladığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, 40 yaşında Mısır uyruklu bir kişi dün yerel saatle 15: 00 civarında başkent Londra'nın batısındaki Hounslow bölgesinde gözaltına alındı. Yasadışı göçü kolaylaştırma şüphesiyle sorgulanan kişinin, geçen yıl Kuzey Afrika'dan İtalya'ya yasadışı geçişlerle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

NCA dedektiflerinin, söz konusu kişinin, Kuzey Afrika'daki insan kaçakçılığı ağlarıyla aynı anda yüzlerce göçmeni getirecek tekneler organize etmek için çalıştığından ve geçişler sırasında suç ortaklarıyla iletişimi sürdürdüğünden şüphelendikleri belirtildi.

Açıklamada, geçen ekim ayında benzer bir geçişle 640'tan fazla göçmenin, Libya'dan tahta bir tekneyle karşıya geçmeye çalıştıkları sırada İtalyan yetkililer tarafından kurtarıldığı, başka bir olayda Aralık başında İtalyan Sahil Güvenliği tarafından Akdeniz'de sürüklenmiş halde bulunan 20 metrelik bir balıkçı teknesinden 265 göçmenin kurtarıldığı ve teknenin Libya'nın Bingazi'den ayrılmış olduğu hatırlatıldı. Son olarak bu yılın Nisan ayında da sahil güvenliğe yapılan imdat çağrılarının ardından iki arama ve kurtarma operasyonu daha düzenlendiği ve her iki durumda da her iki teknede 600'den fazla göçmen bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, NCA'nın soruşturmanın bir parçası olarak İtalyan savcılar ve mali güvenliği korumak için çalışan İtalyan polis gücü Guardia di Finanza ile yakın bir şekilde çalışmakta olduğu ifade edildi.

"KAÇAKÇILIĞI BİRLEŞİK KRALLIK'TAN YÜRÜTTÜĞÜNDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

NCA Kıdemli Soruşturma Görevlisi Darren Barr da olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İnsan kaçakçılığı uluslararası bir sorundur ve rotanın her adımında bununla mücadele etmek NCA için bir önceliktir. Bu adamın operasyonunu Birleşik Krallık'tan yürüttüğünden ve binlerce göçmen kaçakçılığını planladığından şüpheleniyoruz. Organize suç gruplarının geçiş için kullandığı tekne türleri ölüm tuzaklarıdır ve ne yazık ki Akdeniz'de meydana gelen olaylardan sonra çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir ki bu da tehlikenin boyutunu göstermektedir. İstihbarat paylaşmaya ve geçişleri önlemek ve burada ve denizaşırı insan kaçakçılarını tutuklamak için ortaklarımızla harekete geçmeye devam edeceğiz."