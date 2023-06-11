Mısır, Sudanlılara giriş vizesi uygulama hamlesinin amacını açıkladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Sudanlılara giriş vizesi uygulama hamlesinin, Mısır'a girişlerini kısıtlamayı değil, düzenlemeyi amaçladığını belirtti. Sudan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle krizden önce 5 milyon Sudanlı bulunan Mısır'a, krizin başlangıcından bu yana 200.000'den fazla Sudan vatandaşı giriş yaptı.

KAHİRE, 11 Haziran (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı Sudanlılara giriş vizesi uygulama hamlesinin, Mısır'a girişlerini kısıtlamayı değil, düzenlemeyi amaçladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeid Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu tedbirler, 50 günden fazla süren krizin ardından Sudanlı kardeşlerimizin Mısır'a girişine ilişkin bir idari çerçeve belirlemeyi amaçlıyor; ülkeye giren Sudan vatandaşlarının sayısını önleme veya sınırlama amacı taşımıyor" dedi.

Ebu Zeid söz konusu açıklamayı, gazetecilerin Mısır'ın, ülkeye giren komşu Sudanlı vatandaşlara giriş vizesi koyma kararıyla ilgili sorusu üzerine yaptı.

Sudan'da, Nisan ayı ortasından beri Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Açıklamaya göre krizin başlangıcından bu yana 200.000'den fazla Sudan vatandaşı Mısır'a giriş yaptı. Mısır'da krizden önce 5 milyon Sudanlı bulunuyordu.