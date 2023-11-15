Mısır Sağlık Bakanı Türkiye'ye Teşekkür Etti

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, İsrail'in abluka ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne tıbbi desteklerinden dolayı Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, İsrail'in abluka ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne tıbbi desteklerinden dolayı Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Abdulgaffar, Mısır'daki Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Mısır arasında yüz yıllara dayanan kardeşlik ilişkileri olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Gazze Şeridi'ne tıbbi destekler konusunda Türk mevkidaşı Koca ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Koca'nın Mısır'a ziyaretinin de Gazze Şeridi'nde olayların başladığı günden beri sürdürdükleri işbirliğin göstergesi olduğunu dile getiren Abdulgaffar, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin canını kurtarmak için sağladıkları tıbbi destek ve ilgilerinden dolayı Türk devletine hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum. Nitekim Türkiye, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım göndermek için Mısır ile iletişim geçen ülkelerin başında geliyor. Ayrıca Mısır'ın Ariş kentindeki hastanelerde yaralılara tedavi hizmeti veren Türk doktorlar da var."

Gazze'ye yardım için tüm maddi ve beşeri imkanları seferber etmek üzere Türkiye ile Mısır arasında mükemmel bir işbirliği olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Mısır'ın Gazze'deki kanser hastaları için harcadığı çabaların da altını çizdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin verdiği talimatlar doğrultusunda Gazze'den tüm hasta ve yaralıları kabul etmeye hazır olduklarını aktaran Abdulgaffar, uluslararası örgütlerin verilerine göre Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 11 bini aştığını, yaklaşık 28 bin kişinin de yaralandığını hatırlattı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'sini çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.