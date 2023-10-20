Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğunu belirtti

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğunu belirterek, üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışını engellemekten sorumlu olmadıklarını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğunu belirterek, "Mısır, üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışını engellemekten sorumlu değildir" dedi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır'daki Refah sınırının insani yardımların ulaştırılması için açılması beklenirken, Mısır'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada batı medyasının açıkça Mısır'ı hedef aldığını belirterek, Mısır'ın İsrail'in saldırılarına ve yardımların girişini engellemesine rağmen sınırın kapatılmasından sorumlu tutulduğunu ve üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışını engellemekle suçlandığını söyledi. Zeid, "Refah Sınır Kapısı açık ve Mısır, üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışını engellemekten sorumlu değildir" dedi. Ahmed Abu Zeid, başkentte yarın düzenlenmesi planlan Kahire Barış Zirvesi'nde söz konusu gidişatın değiştirilebileceğini söyledi.

Mısır kabul etmişti

ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Refah Sınır Kapısı'nı açmayı ve insani yardım malzemesi taşıyan 20 kamyonun geçişine izin vermeyi kabul ettiğini ifade etmişti. Bölgeden elde edilen son uydu görüntülerinde 55 insani yardım aracının sınır kapısına yaklaşık 500 metre uzaklıkta Gazze Şeridi'ne geçmek için beklediği görülmüştü.

İsrail ve Hamas arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'de İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yiyecek, su, yakıt ve elektrik vermeyi kesmişti. - KAHİRE