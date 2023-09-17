Mısır, Libya'ya yardım için Mistral helikopter gemisini gönderdi

Mısır, sel felaketinde etkilenenlere destek sağlamak amacıyla Libya'ya Mistral helikopter gemisini gönderdi. Mısır Silahlı Kuvvetleri, Libya'ya acil destek ve insani yardım sağlamaya devam edecek.

Mısır, Mistral helikopter gemisinin, selden etkilenenlere destek sağlamak üzere Libya'ya ulaştığını duyurdu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haberde, sel felaketinde Libya'da çalışan çok sayıda vatandaşını kaybeden Mısır'ın ülkeye kara ve deniz yoluyla yardım sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Yardımlar kapsamında selden etkilenenlere destek sağlamak için bir sahra hastanesi olarak çalışmak üzere Mistral helikopter gemisinin Libya'ya ulaştığı ifade edilen haberde, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'ya acil destek ve insani yardım sağlamayı sürdüreceği kaydedildi.

Mısır'ın yerel basınında çıkan haberlere göre de "Mistral"in, hızlı olması, hastaneye benzer bir tıbbi üniteyle donatılmış olması ve büyük ölçekte pek çok insani operasyonu gerçekleştirebilmesi gibi birçok avantajı bulunuyor.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.