Mısır Kızılayı, Gazze'ye Yardım Taşıyor

Mısır Kızılayı, Kuzey Sina üzerinden Gazze'ye 9.000 ton yardım taşıyan 600 tır gönderdi. Ayrıca 33 ülkeden gelen 89 uçak da Gazze'ye yardım malzemeleri indirdi.

KAHİRE, 9 Kasım (Xinhua) -- Mısır Kızılayı'nın Kuzey Sina Bölge Başkanı Halid Zayid, şu ana kadar 9.000 ton yardım taşıyan yaklaşık 600 tırın, Mısır'la önemli bir kara geçidi üzerinden Gazze Şeridi'ne gönderildiğini açıkladı.

Zayid Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Hamas- İsrail çatışmasının başlangıcından bu yana 19 ülke ve 14 uluslararası kuruluştan gelen yardım malzemelerinin Refah sınır kapısı üzerinden savaşın harap ettiği Gazze'ye girdiğini söyledi.

Zayid, Filistin bölgesindeki insani krizi hafifletmeye yönelik küresel çabanın bir parçası olarak, şu ana kadar 33 ülke ve kuruluştan 7.700 ton yardım taşıyan 89 uçağın, Gazze sınırında bulunan Kuzey Sina'daki El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na indiğini belirtti.

Mısırlı yetkililere göre ilaç, çadır, su ve bebek maması taşıyan 65 tırlık bir konvoy Çarşamba günü Refah sınır kapısının Mısır tarafından geçiş yaptı.

Salı günü aralarında 55 Kanadalı ve Mısırlının da bulunduğu 652 yabancı pasaport sahibi, 15 Filistinli yaralı, 4 kanser hastası çocuk ve 10'dan fazla aile üyesi Mısır'a giriş yaptı.

Refah sınır kapısı 21 Ekim'den bu yana insani yardım erişimi için ve Kasım ayının başından bu yana da yaralı Filistinlilerin ve çifte vatandaşların ülkeye girişi için faaliyet gösteriyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10.569 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.