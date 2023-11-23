Mısır, İsrail ve Hamas'a insani ara sürecinde uzlaşı çağrısı yapıyor
Mısır, Gazze Şeridi'nde başlayacak çatışmalara insani ara sürecinde taraflara uzlaşıya uymaları çağrısında bulundu. Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Diya Reşvan, yarın başlayacak olan insani ara sürecinin planlandığı gibi uygulanmasını istedi.
Mısır, Gazze Şeridi'nde yarın başlayacak İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara sürecinde taraflara uzlaşıya uymaları çağrısında bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi Başkanı Diya Reşvan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin "Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağına dair duyuruyu" doğruladığını ifade etti.
Taraflara, uzlaşının planlandığı gibi uygulanmasına bağlı kalmaları çağrısında bulunan Reşvan, ülkesinin, yarın öğleden sonra serbest bırakılması planlanan esirlerin listelerini teslim aldığını aktardı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.
İsrail'e göre, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.