Mısır-İsrail sınırında çatışma: 3 İsrailli ve 1 Mısırlı asker hayatını kaybetti

Mısır-İsrail sınırında uyuşturucu kaçakçılarının takibi sırasında çıkan çatışmada 3 İsrailli ve 1 Mısırlı asker hayatını kaybetti. Olayın ardından güvenlik tedbirleri alındı ve yasal işlemler başlatıldı.

Mısır, İsrail sınırında uyuşturucu kaçakçılarının takibi sırasında çıkan olaylarda 3 İsrailli bir Mısırlı askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Abdulhafız, uluslararası sınır hattının güvenliğini sağlamakla görevli bir güvenlik mensubunun bu sabah uyuşturucu kaçakçılarını yakalamaya çalıştığını belirtti.

Mısırlı Sözcü, "Kaçakçıların takibi esnasında sınırı korumakla görevli asker, güvenlik bariyerini ihlal etti. Karşılıklı ateş açılması sonucu 3 İsrailli asker hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Çıkan çatışmada Mısır güvenlik güçlerinden de bir kişi yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Abdulhafız, güvenlik tedbirlerinin alındığı, olayın incelenmesi için yasal işlemlerin de başlatıldığı bilgisini verdi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden bu sabah yapılan yazılı açıklamada, "2 asker, Mısır sınırında ateş açılması sonucu öldürülürken, ardından sınıra yakın Paran Bölge Tugayı bölgesinde ateş açan bir saldırganla çıkan çatışmada üçüncü asker öldürüldü. Bir asker de hafif yaralandı." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, askerlere ateş açan saldırganın "Mısırlı bir polis memuru" olduğu ve İsrail askerinin ateşle karşılık vermesi sonucu öldürüldüğü aktarılmıştı.