Mısır, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi

Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki göstererek İsrail'e gerginliği tırmandıran eylemlerden uzak durma çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir ve Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi denetiminde gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Mısır'ın İsrail hükümet yetkilileri ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ile İsrail makamlarının Müslümanların sahip olduğu ibadet hakkını engellemesini kınadığı belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, art arda düzenlenen baskınlar ile zamansal ve mekansal bölme çabalarının Aksa'nın mevcut hukuki ve tarihi statüsünü etkilemeyeceği ifade edildi.

İsrail'e provokatif ve gerginliği tırmandırıcı eylemleri derhal durdurması çağrısı yapılan açıklamada, bu tür sorumsuz eylemlerin bölgedeki güvenlik ve istikrar üzerinde tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilisinden alınan bilgiye göre de İsrail polisi Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlama getirmiş, bu sırada yaklaşık 1700 fanatik Yahudi, Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'teki barış anlaşmasında benimsenen statükoya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.