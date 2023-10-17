Mısır, İsrail'in Gazze'deki El Ahli Arap Hastanesi'ni bombalamasını kınadı

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Mısır, İsrail'in Gazze'deki El Ahli Arap Hastanesi'ni bombalamasını en güçlü şekilde kınıyor" denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı Mısır tarafından kınandı. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mısır, İsrail'in Gazze'deki El Ahli Arap Hastanesi'ni bombalamasını en güçlü şekilde kınıyor" ifadeleri kullanılarak, "İsrail'i, bölge halkına yönelik toplu cezalandırma politikalarına derhal son vermeye çağırıyoruz" denildi.

Uluslararası müdahale çağrısında bulunulan açıklamada, "Mısır, başta nüfuz sahibi ülkeler olmak üzere dünyanın tüm ülkelerine bu ihlalleri durdurmak için müdahalede bulunmaya ve bunları açıkça kınamaya çağırıyor" denildi.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'na yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımın mümkün olan en kısa sürede ulaştırılması talep edildi. - KAHİRE