Mısır, İsrail'in Gazze'deki BM okulunu bombalamasını kınadı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sığınağa dönüştürülen BM'ye ait okulu bombalayarak en az 100 Filistinlinin ölümüne neden olduğu saldırıyı korkunç olarak nitelendirerek kınadı.

KAHİRE, 19 Kasım (Xinhua) -- Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sığınağa dönüştürülen BM'ye ait okulu bombalayarak en az 100 Filistinlinin ölümüne neden olduğu saldırıyı "korkunç" diye niteleyerek kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Fakhoora Okulu'nun bombalanmasının, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik "bir diğer bariz ihlali" olduğunu belirtirken, "işlenen bu diğer savaş suçuna ilişkin soruşturma açılıp faillerinin hesap vermesi" gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, Gazze'de BM mültecilere yardım ajansına ait okulun hedef alınmasının, BM'ye, BM yardım kuruluşlarına ve BM'nin insani yardım amaçlarına yönelik kasıtlı bir hakaret olduğu belirtildi.

Bakanlık, Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramına son verilmesi, acil ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve Filistinli sivillerin korunması için nüfuzu olan uluslararası taraflar ile BM Güvenlik Konseyi'ne derhal müdahale etmeleri çağrısını yineledi.

Filistinli tıbbi bir kaynak Cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerlerinden edilmiş insanların bulunduğu Fakhoora Okulu'nu bombalamasının ardından en az 100 Filistinlinin öldüğünü, onlarcasının ise yaralandığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, okulun içinden cesetlerin çıkarılmaya devam edilmesi ve çok sayıda yaralının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini belirtti.

İsrail, Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği beklenmedik saldırıya misilleme olarak son haftalarda Gazze'ye saldırılar düzenliyor. Hamas'ın saldırısında yaklaşık 1.200 kişi hayatını kaybederken 200'den fazla kişi rehin alınmıştı. Gazze'deki hükümete ait basın ofisine göre bölgede devam çatışmalarda 12.000'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.