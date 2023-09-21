Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

KAHİRE, 21 Eylül (Xinhua) -- Mısır, sonuncusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampına yönelik olmak üzere, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına düzenlediği kanlı saldırıları kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına ve mülklerine yönelik bu tür saldırılar, uluslararası hukuk kurallarını ve İsrail'in işgalci güç olarak yükümlülüklerini ihlal etmektedir" denildi.

Filistinli sağlık yetkilileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, son 24 saat içinde İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda ve Gazze Şeridi'ndeki sınır çatışmalarında 6 Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaklaşık 30 kişinin de yaralandığını duyurdu.

1979 yılında İsrail ile barış anlaşması imzalayan Mısır, İsrail saldırılarının "iki devletli çözüme dayalı Filistin barış sürecini canlandırmayı amaçlayan uluslararası ve bölgesel çabaları baltaladığı" uyarısında bulundu.

Kahire, İsrail'in çatışmayı tırmandırmasını engellemek üzere uluslararası toplumu derhal harekete geçmeye çağırırken, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması da dahil olmak üzere Filistinlilerin haklarını destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı.