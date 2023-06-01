Mısır'ın Başkenti Kahire'yi Kum Fırtınası Vurdu
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Mısır'ın başkenti Kahire, Perşembe günü öğleden sonra güçlü bir kum fırtınasının etkisi altına girdi. Kum ve toz nedeniyle binalar gözden kayboldu.
KAHİRE, 1 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşanan kum fırtınası sırasında kum ve toza gömülen binalar, 1 Haziran 2023. Mısır'ın başkenti Kahire, Perşembe günü öğleden sonra güçlü bir kum fırtınasının etkisi altına girdi. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya