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Mısır'ın Başkenti Kahire'yi Kum Fırtınası Vurdu

Mısır'ın Başkenti Kahire'yi Kum Fırtınası Vurdu

Dünya Haberleri

Mısır'ın başkenti Kahire, Perşembe günü öğleden sonra güçlü bir kum fırtınasının etkisi altına girdi. Kum ve toz nedeniyle binalar gözden kayboldu.

KAHİRE, 1 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşanan kum fırtınası sırasında kum ve toza gömülen binalar, 1 Haziran 2023. Mısır'ın başkenti Kahire, Perşembe günü öğleden sonra güçlü bir kum fırtınasının etkisi altına girdi. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Kahire Mısır Dünya Haberler

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