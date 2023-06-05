Mısır güvenlik görevlisinin naaşı İsrail'e teslim edildi

İsrail'in 3 Haziran'da sınırda yaşanan olayda 3 İsrail askerini öldüren Mısır güvenlik görevlisinin naaşını teslim ettiği bildirildi.

İ24 televizyon kanalının internet sitesindeki haberde, sınırdaki çatışmada ölen Mısırlının naaşının ülkesine teslim edildiği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de çatışmada ölen Mısır güvenlik görevlisinin 22 yaşındaki Kahireli Muhammed Salah olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca ölen Mısırlının fotoğrafı da paylaşıldı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 3 Haziran'da Mısır sınırında meydana gelen çatışma sonucunda 3 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, askerlere ateş açan saldırganın Mısırlı bir "polis memuru" olduğu ve İsrail askerinin karşılık vermesi sonucu öldürüldüğü kaydedilmişti.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise bir "güvenlik görevlisinin" uyuşturucu kaçakçılarını takip ederken sınırdaki barikatı geçtiği, ardından çıkan çatışmada 3 İsrail askeri ile güvenlik görevlisinin öldüğü, 2 İsrail askerinin de yaralandığı duyurulmuştu.