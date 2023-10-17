Mısır, Gazze'ye yardım malzemeleri gönderiyor

Mısır, Gazze'ye insani yardım, tıbbi malzeme ve gıda göndermek için kamyonlarla dolu bir konvoyu Refah sınır kapısına yönlendirdi. Kamyonlar, İsrail tarafından denetlendikten sonra Gazze'ye doğru hareket edecek.

KAHİRE, 17 Ekim (Xinhua) -- Filistin'in kıyı bölgesi Gazze'ye Mısır tarafından giriş yapmak için bekleyen ve insani yardım, tıbbi malzeme, gıda ve battaniye yüklü onlarca kamyon Salı günü Refah sınır kapısında kuyruk oluşturdu.

Xinhua'ya konuşan kamyon şoförü Shihata Saber, "Kamyonlar Salı günü erken saatlerde Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Ariş kentinden Refah sınır kapısına doğru hareket etti" dedi.

"Bu kafilenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Filistin'deki kardeşlerimize yardım götürmek için hazırız" diyen Saber, Ariş kentinde yardımları yükledikten sonra dört gün kadar beklediğini söyledi.

Mısırlı bir güvenlik yetkilisinin, isminin açıklanmaması kaydıyla Xinhua'ya verdiği bilgiye göre kamyonlar Refah'tan geçtikten sonra Kerem Şalom sınır kapısına gidecek ve Gazze'ye doğru harekete geçmeden evvel İsrail tarafından denetlenecek.

Ürdün, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yardım sevkiyatları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanan tıbbi malzemelerle birlikte Refah'ın 50 kilometre batısındaki Ariş Havalimanı'na ulaşmıştı.

Pazartesi günü Fransız mevkidaşıyla ortak bir basın toplantısı düzenleyen Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, "Çatışmanın başından bu yana Mısır, yardımları ulaştırmak için Birleşmiş Milletler ile koordinasyon halinde Gazze sınırındaki Refah sınır kapısını açık tutmaya çalışıyor" dedi.

Şükri, "Ancak İsrail hükümeti Gazze tarafından girişe izin verme yönünde herhangi bir adım atmadı" şeklinde konuştu.

Cumartesi günü yüzlerce yabancı ülke vatandaşı, Filistin bölgesinden kaçmak için Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tek geçiş noktası olan Refah sınır kapısına akın etti.

İsrail, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına misilleme olarak 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Hamas hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor.