Mısır, Gazze'ye yakıt yardımı gönderiyor

Mısırlı bir güvenlik kaynağı, 25.000 litre yakıt yüklü ilk tırın Gazze Şeridi'ne doğrudan geçiş yapacağını bildirdi. Yardım teslimatı Birleşmiş Milletler'e teslim edilecek ve İsrail denetiminden geçmeden Gazze'ye ulaşacak.

KAHİRE, 15 Kasım (Xinhua) -- Mısırlı bir güvenlik kaynağı, yaklaşık 25.000 litre yakıt yüklü ilk tırın, Gazze Şeridi'ne gitmek üzere Çarşamba günü Refah sınır kapısının Mısır tarafından geçiş yaptığını bildirdi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren kaynak, yardım teslimatını kolaylaştırmak amacıyla yakıtın Birleşmiş Milletler'e teslim edileceğini ve İsrail tarafının denetiminden geçmeksizin doğrudan Gazze'ye gireceğini belirtti.

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ikinci ayına giren çatışmalarda 11.500'den fazla Filistinli öldürülürken, yaklaşık 29.000 Filistinli de yaralandı.