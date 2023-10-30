Mısır, Gazze'ye insani yardım taşıyan 60 tırlık bir konvoya izin verdi

Mısır ordusundan bir kaynağa göre, insani yardım taşıyan 60 tırlık bir konvoy Gazze Şeridi'ne geçmek üzere Pazartesi günü Refah sınır kapısının Mısır tarafından giriş yaptı. Yardım sevkiyatı, 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye doğru yola çıkan en büyük miktardaki yardım olarak kaydedildi.

REFAH, 30 Ekim (Xinhua) -- Mısır ordusundan bir kaynağa göre, insani yardım taşıyan 60 tırlık bir konvoy Gazze Şeridi'ne geçmek üzere Pazartesi günü Refah sınır kapısının Mısır tarafından giriş yaptı.

Medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, "Bu, yardım sevkiyatının başladığı 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye doğru yola çıkan en büyük miktardaki yardım" dedi.

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e beklenmedik bir saldırı başlatarak binlerce roket fırlatmış ve İsrail topraklarına sızmıştı. İsrail ise yoğun hava saldırıları ve kara operasyonlarının yanı sıra bölgede su, elektrik, yakıt ve diğer ihtiyaç maddeleri kesintilerini de içeren bir abluka ile karşılık veriyor.

21 Ekim'de insani yardım yüklü 20 tır, abluka altındaki kıyı bölgesi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah sınır kapısından Gazze'ye giriş yapmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne göre Hamas saldırıları sırasında İsrail'de en az 1.400 kişi öldü ve toplam 239 kişi rehin alındı.

Hamas tarafından yönetilen Filistin Sağlık Bakanlığı ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısının 8.306'ya yükseldiğini bildirdi. Öte yandan devam etmekte olan İsrail hava saldırılarında 21.048 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.