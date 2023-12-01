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Mısır, Gazze'ye insani yardım göndermeye devam ediyor

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Mısır Devlet Enformasyon Servisi, Refah sınır kapısından Gazze'ye insani yardım yüklü 2.781 tırın giriş yaptığını açıkladı. Yardımlar arasında tıbbi malzeme, akaryakıt, gıda ve diğer yardım malzemeleri bulunuyor.

REFAH, 1 Aralık (Xinhua) -- Mısır Devlet Enformasyon Servisi (SIS), Mısır ile Filistin bölgesi arasındaki tek bağlantı noktası olan Refah sınır kapısından şu ana kadar insani yardım yüklü 2.781 tırın Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını belirtti.

Servisin yabancı medya basın merkezi müdürü Ayman Walash, Perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada ilk yardım konvoyunun Gazze'ye girişine izin verildiği 21 Ekim'den Çarşamba gününe kadar, Refah sınır kapısından Gazze'ye toplam 3.176 ton tıbbi malzeme, 1.308 ton akaryakıt ve 13.348 ton gıda gönderildiğini söyledi.

Walash ayrıca 10.359 ton su, 3.203 ton diğer yardım malzemeleri, 137 çadır ve 18 ambulansın da Gazze'ye nakledildiğini bildirdi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Mısırlı bir güvenlik yetkilisi, devam eden ateşkes süresince Gazze'ye her gün 200 tırın girmesinin planlandığını ancak İsrail'in uzlaşmaz tutumunun bazı gecikmelere neden olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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