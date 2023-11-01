Mısır, Gazze'ye ambulans ve yardım gönderdi

Mısır, kuşatma altında olan Gazze'deki yaralı Filistinliler için Refah sınır kapısına 40 ambulans sevk etti. Ayrıca, insani yardım kamyonları da Gazze'ye gitmek üzere sınır kapısından geçti.

REFAH, 1 Kasım (Xinhua) -- Mısır, kuşatma altında olan Gazze'deki yaralı Filistinliler için Refah sınır kapısına Çarşamba sabahı 40 ambulans sevk etti. Refah, Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan tek geçiş noktası konumunda bulunuyor.

Basına konuşma yetkisi olmadığı için isminin gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya açıklama yapan bir kaynak, Mısır'ın Ariş ve Şeyh Zuweid kentlerinde yaralıların ailelerini ağırlamak üzere üç bölge tahsis edildiğini belirtti.

Kaynak, Kuzey Sina ve Kahire'deki sekiz hastanenin de yaralıları tedavi etmeye hazır olduğunu söyledi.

Öte yandan, 70 kadar insani yardım kamyonu Gazze'ye gitmek üzere Refah sınır kapısından geçti.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli Salı günü Refah sınır kapısını ziyaret ederek Gazze'ye insani yardım ulaştırılma sürecini denetlemişti.