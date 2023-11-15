Mısır, Gazze'ye 650 Ton Gıda Yardımı Yapacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ne 650 ton daha gıda yardımı yapılması talimatı verdi. Yardım, Mısır'ın Gazze halkını desteklemeye yönelik çabalarının bir parçasıdır.

KAHİRE, 15 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Salı günü hükümete, Gazze Şeridi'ne 650 ton daha gıda yardımı yapılması talimatı verdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yardımın, Mısır'ın Gazze halkını her düzeyde desteklemeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.

Mısır Kızılayı'na göre ülke 10 Kasım itibarıyla, Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 6.944 ton gıda, tıbbi ve insani yardım ulaştırdı.

Filistin Kızılay Derneği, Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Mısır Kızılayı'ndan Pazartesi günü 155 yardım tırının kendilerine ulaştığını duyurdu.

Dernek, İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ni tamamen abluka altına almasının ardından, Gazze'ye ulaşan tek yaşam hattı olan Mısır'daki Refah sınır kapısının 21 Ekim'de yardım sevkiyatına açılmasından bu yana bölgeye 1.135 yardım tırının girdiğini açıkladı.