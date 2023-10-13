Mısır, Gazze sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Mısır, yaşanabilecek güvenlik ihlallerini engellemek için Gazze sınırına binlerce güvenlik gücü konuşlandırdığını açıkladı. İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların devam ettiği bir dönemde, Mısır güvenlik önlemlerini artırdı.

Mısır, yaşanabilecek güvenlik ihlallerini engellemek için Gazze sınırına binlerce güvenlik gücü konuşlandırıldığını açıkladı.

İsrail- Filistin arasındaki çatışmalar bir haftadır devam ediyor. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere 24 saat içinde güneye geçme çağrısında bulundu. Mısır ise İsrail'in açıklamasının ardından Gazze sınırındaki güvenliği artırma kararı aldı. Mısır güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın Gazze sınırında yaşanabilecek güvelik ihlallerini önlemek için "benzeri görülmemiş önlemler" aldığı ifade edilerek, İsrail'in bölgeyi işgal etmesinin "ciddi bir hata" olacağı belirtildi.

Adı açıklanmayan Mısırlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, sınıra binlerce güvenlik gücünün konuşlandırıldığını, Mısır'ın kara işgalini önlemek ve savaşı durdurmak için ABD gibi İsrail'in müttefikleriyle gün boyunca temas halinde olduğunu söyledi. Mısır'ın Gazze'de "güvenli bölge" oluşturulması ve yardımların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılması konusunda öneride bulunduğunu belirten yetkili, bazı batılı yetkililerin de bu öneriyi desteklediğini ancak İsrail'in bu teklife henüz yanıt vermediğini ifade etti.

Sina Yarımadası'na göç endişesi

Mısır hükümeti, 2 gün önce Gazze Şeridi'nden Sina Yarımadası'na kitlesel bir göçü önlemek için harekete geçtiklerini açıklamıştı. Mısırlı yetkililer, İsrail'e Filistinlilerin güneye kaçmasını önlemek için yerleşim bölgelerinden güvenli geçişlerini sağlamaları çağrısında bulunmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi Salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki gerilimin "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, Mısır'ın soruna bölgesel ve uluslararası ortaklarla müzakere yoluyla çözüm bulmaya çalıştığını söylemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 500'ü çocuk olmak üzere bin 537'ye, yaralananların sayısının ise 6 bin 212'ye yükseldiği belirtilmişti. - KAHİRE