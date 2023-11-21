Mısır, Gazze'den gelen yabancıları kabul etti

Mısır, Gazze Şeridi'nden gelen 6.713 yabancıyı kabul etti. Ayrıca Mısır vatandaşlarından 929 kişi Refah sınır kapısından geçti.

KAHİRE, 21 Kasım (Xinhua) -- Mısır Basın Merkezi, 1 Kasım'dan itibaren yabancı pasaport sahibi 6.713 kişinin, iki taraf arasındaki tek geçiş noktası olan Refah sınır kapısını kullanarak Gazze Şeridi'nden Mısır'a giriş yaptığını duyurdu.

Merkezden Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın ayrıca 236 yaralı Filistinli ile 197 aile üyesini kabul ettiği, Refah sınır kapısından geçen Mısır vatandaşları sayısının ise 929'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamaya göre Kuzey Sina vilayetindeki Ariş kentinde çoğunluğu Mısır Kızılayı tarafından temin edilen 9.205 ton insani yardım malzemesi bulunuyor. Ayrıca yabancı ülkelerden ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarından gelen yardım malzemelerini taşıyan 158 uçak El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

21 Ekim'den bu yana Filistinlilere ilaç, yakıt, gıda, su, çadır ve ambulans taşıyan 1.284 yardım tırı gönderildi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine beklenmedik saldırılar düzenleyerek yaklaşık 1.200 kişiyi öldürmesi ve 200'den fazla kişiyi rehin almasının ardından, İsrail de misilleme yaparak haftalardır Gazze'yi vuruyor. Gazze'deki hükümet medya ofisinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 13.000'i aştı.