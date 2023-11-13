Mısır, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 500 çifte vatandaş ve yedi yaralı Filistinliyi kabul etti. Yaralılar Mısır'daki hastanelere nakledilecek.

Mısır, Gazze'den 500 çifte vatandaş ve yaralı Filistinliyi kabul etti

KAHİRE, 13 Kasım (Xinhua) -- Mısır, savaşın harap ettiği Gazze Şeridi'nden Pazar günü yaklaşık 500 çifte vatandaş ve yedi yaralı Filistinliyi daha kabul etti.

Mısır'ın Al Qahera News televizyon kanalının haberine göre tahliye edilenler, Mısır ile kuşatma altındaki bölge arasındaki tek bağlantı noktası olan Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a ulaştı. Yaralılar tedavi edilmek üzere Mısır'daki hastanelere nakledilecek.

Haberde, hayat kurtarıcı yardım taşıyan 70'ten fazla tırın Gazze'ye gönderilmek üzere Mısır tarafında hazır bulunduğu belirtildi.

1 Kasım'dan bu yana yüzlerce yabancı ve çifte vatandaş, İsrail ordusu ile Filistinli militanlar arasındaki şiddetli çatışmalardan kaçmak için Mısır'a giriş yaptı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bugüne kadar 4.600'den fazlası çocuk ve 3.100'ü kadın olmak üzere 11.100'ü aşkın Filistinlinin ölümüne ve 28.000'den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Gazze'yi yöneten Hamas'ın, İsrail'de yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne neden olan büyük saldırısının ardından İsrail taarruzu başlamıştı.

Hamas ayrıca saldırı sırasında yaklaşık 200 kişiyi rehin alarak Gazze'ye götürmüştü.