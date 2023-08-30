Mısır, Gabon'daki Gelişmeleri Takip Ediyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Gabon'da yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiğini belirterek, Mısırlılara sıcak gerginlik bölgelerinden kaçınma çağrısında bulundu. Gabon'da askerlerin yönetimi ele geçirdiği ve seçimlerin iptal edildiği açıklandı.

Mısır, Gabon'daki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini belirterek, bu ülkedeki vatandaşlarına sıcak gerginlik bölgelerinden kaçınma çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Gabon'da yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ettiği belirtildi.

Tüm kesimlere ülkenin barışı, güvenliği ve istikrarını muhafaza etmek amacıyla ulusal çıkarları gözetme çağrısında bulunulan açıklamada, Gabon'daki Mısırlılara sıcak gerginlik bölgelerinden kaçınma, dikkatli olma çağrısında bulunuldu.

Gabon'da en kısa zamanda istikrarın yeniden tesis edilmesinin temenni edildiği belirtildi.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.???