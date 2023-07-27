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Mısır Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Büyükelçisini çağırdı

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Danimarka'da İslam karşıtı aşırı sağcı grup üyelerinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları sonrasında Mısır Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından Danimarka Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı.

Danimarka'da İslam karşıtı aşırı sağcı Danimarkalı Vatanseverler adlı grup üyelerinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik düzenlediği saldırıların ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın Mısır Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Danimarka ve benzer olayların yaşandığı diğer ülkelerdeki yetkililer bu talihsiz olayları kesin olarak durdurmak için somut adımlar atmaya çağırıldı" denildi.

Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri, 24 Temmuz'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bulunan Mısır ve Türkiye büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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