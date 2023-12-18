Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, yapılan seçimlerde oyların yüzde 90'ına yakınını alarak 3. kez başkan seçildi. Sisi'nin en yakın rakibinin oyları yüzde 4,5'ta kaldı. Seçim sürecinde ekonomik gidişat ve Gazze'deki savaş ön plana çıktı.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi 3. kez başkan seçildi

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi geçen hafta yapılan seçimlerde oyların yüzde 90'ına yakınını alarak 3. kez başkan seçildi.

Sisi'ye karşı üç ismin yarıştığı seçimlerde, Sisi'nin en yakın rakibinin oyları yüzde 4,5'ta kaldı.

Muhalefetin önde gelen adayı Ahmed Tantavi, kampanyasına yönelik tehdit ve şiddeti gerekçe göstererek seçime aylar kala yarıştan çekilmişti.

Mısır ekonomisindeki kötü gidişat ve Gazze'deki savaş seçim sürecinde öne çıkan konular oldu.

69 yaşındaki eski Genelkurmay Başkanı Sisi, Muhammed Mursi'yi darbeyle devirmesinden bir yıl sonra, 2014'te yapılan seçimlerde başkan seçilmişti.

2018'deki seçimi de kazanan Sisi, 10-12 Aralık arası yapılan son seçimde oyların yüzde 89,6'sını alarak 6 yıllığına başkan seçildi.

Sisi'nin 2029'da yapılacak bir sonraki seçimde aday olması anayasal olarak mümkün değil.

Şu ana kadarki 9 yıllık başkanlığı süresince Sisi özellikle altyapı hizmetlerine çok büyük yatırımlar yaptı.

Otoyollar genişletildi, üst geçit ve köprüler yapıldı, milyarlarca dolar harcanarak başkent Kahire yakınında yeni bir "kent" inşa edildi, ancak burası hala büyük ölçüde boş.

Sisi'ye, bu projelerle ülkenin ekonomik kaynaklarının büyük kısmını erittiği ve borçları aşırı artırdığı eleştirileri yöneltiliyor.

Geçen 9 ayda Mısır lirası ABD doları karşısında yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Mısır ekonomisinin büyük oranda ithalata dayalı olması nedeniyle, temel tüketim ürünlerinin fiyatlarında büyük artış yaşandı. Büyük bir döviz karaborsası da oluştu.

Resmi verilere göre Mısır'ın 100 milyonluk nüfusunun yüzde 30'una yakını yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Mısır'daki muhalif gruplar, baskılar nedeniyle etkili bir şekilde çalışamadıklarını belirtiyor.

Ülkedeki insan hakları savunucuları da sıkı güvenlik önlemlerini eleştirerek, kötü muamele iddialarını belgelemenin daha da zor hale geldiğini aktarıyor.

Mısırlı yetkililer bu iddiaları reddediyor.