Mısır'daki Türk Seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Sandık Başına Gitti

Mısır'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçmenler, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçmenlere kolaylık sağlanması adına oy verme saatlerinin de artırıldığı belirtildi.

Mısır'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Seçmenler saat 22.00'a kadar oy kullanabilecek.

Oy verme işlemleri 22 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için de Kahire'de gerekli tedbirleri aldık. Yine aynı şekilde vatandaşlarımızdan geçmiş dönemlere göre daha yoğun bir katılım bekliyoruz, öyle ümit ediyoruz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçmenlere kolaylık sağlanması adına oy verme saatlerinin de artırıldığını ifade eden Şen, "Gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın erişimi, kolaylığı, rahatlığı için huzur içerisinde demokratik haklarını kullanmaları için gereken tüm tedbirleri aldık, bekliyoruz vatandaşlarımızın oy kullanmasını." ifadelerini kullandı.

Katılım oranının yüksekliği demokrasinin gelişmişliğiyle ilişkilendiriliyor"

Tüm dünyada Türkiye demokrasisini ön plana çıkartan hususun yüzde 87 oranındaki yüksek katılım olduğunu belirten Büyükelçi Şen, bütün dünyada, özellikle de bölgede bunun büyük bir takdirle ve saygıyla takip edildiğini söyledi.

Türkiye'deki demokratik katılımın yüksekliğinden mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükelçi Şen, şunları kaydetti:

"Katılım oranının yüksekliği aslında seçimlerin güvenirliliği ve demokrasinin gelişmişliğiyle ilişkilendiriliyor. Her vatandaşımız gelsin, oyunu kullansın."

Başkent Kahire'de oyunu kullanan Türk seçmen Hüseyin Eski de seçimlere katılım oranına dikkati çekti.

Eski, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Dünyadaki en güzel, en çok katılımlı ve en özgür Türkiye seçimlerinden birisi maşallah." dedi.

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