Mısır'daki sünger fabrikasında çıkan yangında 51 kişi dumandan etkilendi

Mısır'ın kuzeyindeki Zagazig kentinde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangında 51 kişi dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra sağlık ekipleri tarafından tedavi edilen kişilerin bir kısmı hastaneye kaldırıldı.

Mısır'daki bir sünger fabrikasında çıkan şiddetli yangında 51 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.

Mısır'ın kuzeyindeki eş- Şarkiye'ye bağlı Zagazig kentinde bir sünger fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine 16 itfaiye aracı ile 11 ambulans sevk edilirken, alevlerin bir süre sonra kontrol altına alındığı belirtildi. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dumandan etkilenen 51 kişiden 44'ünün olay yerinde tedavi edildiği diğerlerinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yerel yönetim tarafından, yangının nedeninin araştırılması için komite kuruldu. - KAHİRE