Mısır'daki müzakereler için yeni iddia: Hamas kabul etti

Mısır'daki müzakereler için yeni iddia: Hamas kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planını Mısır'da görüşen Hamas ve İsrail heyetleri arasındaki müzakerelerde sıcak bir gelişme yaşandı. Lübnan basınında yer alan habere göre, Hamas anlaşmayı kabul etti. İddiaya göre imza töreni Perşembe günü Mısır'da yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede ortaya koyduğu Gazze'de ateşkes planı barış umutlarını arttırdı. Hamas, plana olumlu yaklaşırken; Netanyahu da planı kabul ettiğini duyurdu.

MISIR'DA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından Hamas ve İsrail heyetleri arasındaki Gazze'de ateşkes planı müzakereleri başladı. Müzakerelerin adresi ise Mısır oldu.

Mısır'daki müzakerelere Türkiye de üst düzey katılım gösterdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, müzakerelerdeki yerini aldı.

LÜBNAN BASINI: HAMAS KABUL ETTİ

Mısır'daki müzakerelere ilişkin ise kritik bir gelişme yaşandı. Lübnan basınında yer alan habere göre, Hamas anlaşmayı kabul etti. İddiaya göre imza töreni Perşembe günü Mısır'da yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, 29 Eylül'de, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti. Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı. Katar ve Mısır ise Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

