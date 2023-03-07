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BBC

Mısır'da Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiği düşünülen bir sfenks bulundu

Dünya Haberleri

Mısır'da Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiği düşünülen bir sfenks bulundu

Mısır’da yetkililer, arkeologların ülkenin güneyindeki antik bir tapınakta sfenks benzeri bir heykel ve bir türbe kalıntısı ortaya çıkardığını duyurdu.

Mısır’da yetkililer, arkeologların ülkenin güneyindeki antik bir tapınakta sfenks benzeri bir heykel ve bir türbe kalıntısı ortaya çıkardığını duyurdu.

Eserler Mısır'ın en iyi korunmuş antik alanlarından biri olan Hathor Tapınağı yakınında bulundu.

“Güler yüzlü ve iki gamzeli” kireçtaşı sfenksin Roma İmparatoru Claudius'u temsil ettiği düşünülüyor.

Bulunan bu yeni sfenks, Büyük Giza Piramidi'ndeki 20 metre büyüklüğündeki ünlü sfenksten çok daha küçük.

Eserler, başkent Kahire'nin 450 km güneyindeki Qena şehrinde yer alan Dendera tapınağındaki iki seviyeden oluşan bir mezarın içinde bulundu.

İmparator Claudius Roma İmparatorluğu topraklarını MS 41 ve 54 yılları arasında Kuzey Afrika'ya kadar genişletti.

Mısır Antik Eserler Bakanlığı, arkeologların taş levha üzerindeki işaretleri inceleyerek heykelin kimliği hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Arkeologlar, “güzel ve doğru olarak oyulmuş” sfenksin haricinde Roma dönemine ait üzerinde hiyeratik yazıtlaın olduğu bir taş levha da buldu.

Bazı uzmanlar, ekonomik krizin ortasındaki Mısır hükümetinin bu tip keşifleri turizmi canlandırmanın bir yolu olarak gördüğünü söylüyor.

BBC

Mısır Roma Dünya Haberler

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