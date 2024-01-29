Mısır'da Menkaure Piramidi'ne granit kaplama restorasyonu yapılması tepkilere sebep oldu

Mısır'ın Giza şehrindeki Menkaure piramidinde gerçekleştirilen ve piramidi granit bloklarla kaplamayı içeren restorasyon çalışması, uzmanlar tarafından 'Pisa Kulesi'ni düzeltmeye benzetilerek eleştirildi.

Restorasyonun videosu, Menkaure piramidi tabanına kaba granit blokların yerleştirildiğini gösteriyor. Bu çalışma, bir uzman tarafından 'saçmalık' olarak nitelenirken, Mısır Üst Antik Eserler Konseyi Başkanı Mostafa Waziri ise bunu 'yüzyılın projesi' olarak adlandırdı.

Waziri, Facebook'ta paylaştığı videoda, işçilerin piramidin tabanına granit bloklar yerleştirdiği süreci gösteriyor. Video altında yapılan yorumlarda ise alaycı tepkiler yer alıyor. Bazıları, 'Pisa Kulesi'ni düzeltme projesi ne zaman başlanacak?' diye sorarken, diğerleri ise 'Piramitlere fayans yerine neden duvar kağıdı yapmıyorsunuz?' şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Diğer bazı eleştirmenler ise daha ciddi bir tonla, Mısır'ın kültür mirası üzerindeki saçma müdahalelere son verilmesi gerektiğini belirtti. Restorasyon, orijinalinde bulunan granit kaplamayı yeniden inşa ederek piramidin aslına uygun hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak bu tür müdahalelere karşı uluslararası restorasyon ilkeleri çerçevesinde eleştiriler bulunuyor.