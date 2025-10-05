Mısır'da Hamas ve İsrail Arasında Kritik Müzakereler Başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili Hamas ile İsrail arasında yapılacak dolaylı müzakereler için tüm gözler Mısır'a çevrildi.

Heyetler Pazartesi günü bir araya gelecek.

ABD ve İsrail, rehinelerin bir an önce serbest bırakılması için baskı yapıyor.

Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze yönetiminin Filistinli teknokratlara devredilmesi de dahil olmak üzere 20 maddelik ABD barış planının bazı maddelerini kabul etti.

Ancak bazı konularda müzakereler sürüyor.

Örgütün planla ilgili ilk resmi yanıtında; silahsızlanma ve Gazze'nin yönetiminde gelecekte rol oynamama gibi maddelere değinilmedi.

İsrail müzakere heyeti, pazartesi günü başlaması planlanan kritik görüşmeler için pazar gecesi Mısır'a gidecek.

Görüşmelere ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani de katılacak.

Görüşmelerin, savaşın başlangıcından bu yana en önemli görüşmelerden biri olması bekleniyor.

Birçok Filistinli, Hamas'ın plana verdiği olumlu tepkiyi "beklenmedik" olarak nitelendirdi.

Hamas'ın, Trump'ın barış planı önerisini reddetmeye yakın olduğu veya kabulünü ağır bir şarta bağlamaya hazırlandığı yönünde işaretler vardı.

Hamas ise resmi açıklamada geleneksel "kırmızı çizgilerini" belirtmekten kaçındı. Bu durum birçok kişi tarafından dış baskının bir işareti olarak yorumlandı.

Görüşmeleri takip eden üst düzey bir Filistinli yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabulucularının Hamas'ı kilit konuları müzakere masasına bırakmaya ikna etmede önemli rol oynadığını söyledi.

Bu kilit maddeler arasında, örgütün silahsızlanması, Gazze'nin savaş sonrası yönetimi yer alıyor.

Pek çok Gazzeli, bu taktiksel esnekliğin önemli riskler taşıdığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Her geçen gün gecikme, yüz binlerce Gazzeli için daha fazla ölüm, yıkım ve yerinden edilme anlamına geliyor.

Ancak Hamas'ın açık ön koşullar olmaksızın görüşmelere katılma kararı, yaklaşık iki yıllık savaşın ardından Gazze'deki nüfuzunun sınırlandığının kabulü olarak da görülebilir.

CNN'den Jake Tapper'ın sorusuna yanıt veren Trump, Hamas'ın Gazze'de iktidarda kalmakta ısrar etmesi halinde "tamamen yok edileceği" yanıtını verdi.

Pazar günü de protestolar sürdü

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, İsrail'in Gazze'de ilk çekilme hattını kabul ettiğini duyurdu.

Trump'ın yayınladığı çekilme haritası, başlangıçta yaklaşık 900 bin Filistinlinin evlerine dönememesi anlamına geliyor.

Önerilen hatlar, en güneyde Refah'ı, kuzeyde Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'yı, Gazze Şehri'nin yaklaşık dörtte birini içeriyor. Merkezde ve güneyde ise Han Yunus ve Deyr el-Belah'ın yarısını kapsıyor.

Hamas, bu yılın mart ve mayıs aylarında düzenlenen müzakerelerde benzer bir haritayı reddetmişti.

Hamas'ın olumlu yanıtı sonrası Donald Trump, İsrail'e "bombalamayı derhal durdurması" çağrısı yaptı. Ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam etti.

İsrail hükümet sözcüsü Şoş Bedrosyan, Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut durumda ateşkes olmadığını, bazı bombalamaların durduğunu söyledi.

Gazze'den gelen haberlere göre İsrail, Pazar günü de hava saldırılarını sürdürdü.

Hamas'ın sağlık bakanlığı yetkilileri, İsrail ordusunun pazar öğle saatlerine kadar geçen süredeki saldırılarında en az 65 kişinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BBC'nin ABD haber ortağı CBS News'e yaptığı açıklamada, rehinelerin serbest bırakılması için bombalamaların durdurulması gerektiğini söyledi.

Yine Pazar günü CBS televizyonuna konuşan Trump, "Bombalamalar devam ederken rehineleri serbest bırakamazsınız. Bunun durması gerekiyor, ancak diğer lojistik sorunları da çözmeniz gerekiyor" dedi.

"Rehineleri en kısa sürede kurtarmak istiyoruz" diye ekledi.

Netanyahu, cumartesi günü televizyonda yaptığı konuşmada, rehinelerin serbest bırakıldığını ilişkin açıklamayı "önümüzdeki günlerde" yapmayı umduğunu söyledi.

, çatışmaların derhal sona ermesi ve 48 rehine karşılığında yüzlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılması gibi maddeler var.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te güney İsrail'e düzenlediği saldırıda yaklaşık 1.200 kişinin hayatını kaybetti. 251 kişi rehin alındı.

İsrail'in Gazze savaşında o tarihten bu yana 67 bin 139 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.