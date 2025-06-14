Mısır'da Gazze Yürüyüşü Aktivistleri Alıkonuldu

Mısır'da Gazze Yürüyüşü Aktivistleri Alıkonuldu
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Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi, Gazze'deki ablukanın kırılması için Mısır'a ulaşan 40 aktivistin alıkonulduğunu duyurdu ve Mısırlı yetkililere çağrıda bulundu.

KÜRESEL Gazze Yürüyüşü Hareketi, Gazze'deki ablukanın kırılması için çeşitli ülkelerden Mısır'a ulaşan 40 aktivistin alıkonulduğunu duyurdu.

Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı yetkililere Gazze yürüyüşüne katılmak üzere gelen aktivistlerin engellenmemesi çağrısı yapıldı. Açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'den çıktıkları sırada, Fransa, İspanya, Kanada, İngiltere ve Türkiye'den 40 aktivistin alıkonulduğu kaydedilerek, "Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılan 40 kişinin pasaportları Kahire'den çıkış yolunda bir kontrol noktasında alındı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Küresel Gazze Yürüyüşü'nün barışçıl bir hareket olduğu ve yürüyüşe katılmak için gidenlerin Mısır yasalarına uyduğu belirtilerek, alıkonulan aktivistlerin vatandaşı oldukları ülkelerin Kahire'deki büyükelçiliklerine vatandaşlarının serbest bırakılması için girişimlerde bulunmaları çağrısı da yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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