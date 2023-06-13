Mısır'da Ebediler Kabristanı kurulacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire'nin merkezindeki İmam Şafii ve Seyyide Nefise semtlerinde bulunan büyük mezarlıkların kaldırılması planı çerçevesinde bölgede ülke tarihinde önemli yere sahip kişilerin naaşları için 'Ebediler Kabristanı' kurulması talimatı verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire'nin merkezindeki İmam Şafii ve Seyyide Nefise semtlerinde bulunan büyük mezarlıkların kaldırılması planı çerçevesinde bölgede ülke tarihinde önemli yere sahip kişilerin naaşları için "Ebediler Kabristanı" kurulması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sisi, ülkenin yükselmesinde bariz katkısı bulunan kişi ve sembol isimlerin naaşlarının yerleştirileceği uygun bir yerde Ebediler Kabristanı adıyla eser inşa edilmesi talimatı verdi." ifadeleri yer aldı.

Kurulması beklenen Ebediler Kabristanı'nda söz konu önemli kişilere ait bazı özel eşyaların yer alacağı, halihazırda kabirlerde bulunan sanatsal içerikli eserlerin kurulacak bir müzede korunacağı aktarılan açıklamada, bu konuda gerekli tespitleri yapmak üzere ilgili tüm kurumlardan uzmanların bulunduğu bir komite oluşturulacağı kaydedildi.

Eski Kahire'nin Seyyide Nefise ve İmam Şafii bölgelerinde, tarih, bilim, sanat ve siyaset alanından önemli isimlerin kabirleri yer alıyor.

Yeni yol ve köprülerin inşa edilmesi hedefiyle, Kahire'de eski kabirler bölgesinin kaldırılması için büyük çalışmalar yürütülürken, edebiyatçı Taha Hüseyin ve ünlü Kur'an hafızı Muhammed Rifat'ın kabirlerinin kaldırılmaması için halk tarafından yoğun çağrılar yapılmıştı.

Taha Hüseyin'in ailesi, geliştirme planı çerçevesinde büyük edebiyatçının kabrinin kaldırılması durumunda naaşının Fransa'ya taşınabileceği imasında bulunmuştu.

Söz konusu bölgede, son Osmanlı alimlerinden Muhammed Zahid el-Kevseri, Kur'an kıraatlarının en meşhurlarından birinin sahibi İmam Verş, eski el-Ezher Şeyhi Muhammed Mustafa Meraği, Şair Mahmud Sami Barudi, Şair Hafız İbrahim ve edebiyatçı Yahya Hakkı gibi isimlerin kabri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 1979'da Kahire'nin kabirler bölgesini tarihi kentler listesine almıştı.