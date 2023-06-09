Mısır'da 225 yıl sonra tarihi camide ilk cuma namazı kılındı

Mısır'ın başkenti Kahire'de restorasyonu tamamlanan tarihi Zahir Baybars Camisi'nde, 225 yıl sonra ilk cuma namazı eda edildi. Cami, Mısır'daki en büyük 3 tarihi camiden biri olarak biliniyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de restorasyonu tamamlanan tarihi Zahir Baybars Camisi'nde, 225 yıl sonra ilk cuma namazı eda edildi.

Mısır devlet televizyonu, 1266-1268 yılları arasında Sultan Ez-Zahir Rükneddin Baybars el-Bundukdari döneminde inşa edilen tarihi camide kılınan cuma namazını canlı yayınladı.

Yerel basındaki haberlerde ise 225 yıl aradan sonra ilk kez Zahir Baybars Camisi'nde cuma namazının eda edildiği duyuruldu.

Mısır resmi verilerine göre, Zahir Baybars Camisi, Mısır'a saldıran Fransızlar tarafından 1798 tarihinde askeri amaçlar için kullanılmak üzere kapatıldı.

Kavalalı Mehmed Ali Paşa döneminde sabun fabrikası olarak kullanıldıktan sonra içinde fırın açıldı. Daha sonra İngiliz ordusu tarafından da fırın olarak istihdam edilmesinin ardından kesimhaneye dönüştürüldü ve 1915 yılına kadar bu amaç için kullanıldı.

Mısır ve Kazakistan makamlarının ortak çalışmaları sonucu geçen hafta restorasyon çalışmaları tamamlanan Zahir Baybars Camisi ibadete açılmış oldu.

Zahir Baybars Camisi, Mısır'daki en büyük 3 tarihi camiden biri olarak biliniyor.