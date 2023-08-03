Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis İkili İşbirliğini Ele Aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili işbirliğini ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmede, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi ve bölgesel meseleler de ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili işbirliğini ve bölgesel konuları ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Sisi'nin Mısır'a resmi ziyarette bulunan Miçotakis ile Akdeniz kıyısındaki El-Alameyn kentinde bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede ikili işbirliğini geliştirme olanaklarının ele alındığını aktaran Fehmi, Sisi ve Miçotakis'nin iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı ve anlaşmaların hayata geçirilmesini hızlandırmanın önemini vurguladıklarını ifade etti.

Mısır ile Yunanistan arasında askeri, ekonomik, kültürel ve enerji alanlarındaki işbirliğini sürdürmenin teyit edildiğini kaydeden Fehmi, iki liderin Akdeniz bölgesindeki yasa dışı göçle mücadele, Rusya-Ukrayna krizi ve Libya konusu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüştüğünü aktardı.