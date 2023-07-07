Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve İtalya Başbakanı Meloni, kaçak göçle mücadele konusunda ortak çabaları ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kaçak göçle mücadele amaçlı ortak çabalarını ele aldı. İki lider, düzensiz göçü durdurmak için uluslararası çabaları koordine etmenin önemini vurguladı. Ayrıca, ikili ilişkilerdeki gelişmeler ve küresel gıda krizi de görüşmede ele alındı.

KAHİRE, 7 Temmuz (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Perşembe günü yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülkenin kaçak göçle mücadele amaçlı ortak çabalarını ele aldı.

Mısır cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi ve Meloni'nin düzensiz göçü durdurmak için uluslararası çabaları koordine etmenin öneminin altını çizdikleri belirtildi.

Açıklamada, Sisi'nin Akdeniz bölgesindeki birçok sorunu çözme yolunda devam eden Mısır-İtalya işbirliğinden övgüyle söz ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre iki liderin görüşmesinde ikili ilişkilerdeki en son gelişmeler ve küresel gıda krizi de ele alındı.

Görüşmede gerek Sisi gerekse Meloni çeşitli bölgesel konularda yoğun koordinasyon ve istişareler yapılması gerekliliğini vurguladı.

Mısır, ülkelerinde zorlu ekonomik şartlarla karşılaşan ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Mısır'dan geçerek komşu Libya'ya gitmeye çalışan yasadışı göçmenlerin uğrak noktası durumundaydı.

Güvenlik koşullarını iyileştiren Mısır, 2016'dan bu yana yasadışı göçmen akışını durdurmayı başardı.