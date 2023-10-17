Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılmaması gerektiğini belirtti. Sisi ve Biden, sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının öncelikli olduğunu ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Biden, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasını engellemek için görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılmaması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Sisi'yi telefonla aradı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 15 Ekim'de Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gerçekleşen görüşmede, Sisi ve Biden, sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının öncelikli olduğunu ifade etti.

İki lider ayrıca, çatışmanın daha geniş bir alana yayılarak bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit etmemesi için durumun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 15 Ekim'de, Kahire'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, " İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü." demişti.