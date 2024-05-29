Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından karşılandı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, resmi ziyaret ve Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı çerçevesinde Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından karşılandı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, resmi ziyaret ve Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı çerçevesinde Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından karşılandı.