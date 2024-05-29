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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından karşılandı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, resmi ziyaret ve Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı çerçevesinde Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından karşılandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, resmi ziyaret ve Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı çerçevesinde Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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