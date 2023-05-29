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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İki lider arasında Türkiye-Mısır ilişkileri ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kalındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Mısır Dünya Haberler

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