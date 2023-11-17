Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze'deki bebekleri kabul etmeleri talimatı verdi

KAHİRE, 17 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Perşembe günü ülkenin sağlık sektörüne, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan Filistinli bebekleri kabul etmeleri talimatı verdi. Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi, yakıtı tükendiği için 11 Kasım'da faaliyetlerini askıya almıştı.

Mısır kabinesinin Facebook sayfasında yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdulgaffar Perşembe günü yapılan kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı'nın direktiflerini uygulamak amacıyla Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tek geçiş noktası olan Refah sınır kapısında 35 prematüre bebeği almak üzere ambulans ve kuvözlerin hazır beklediğini söyledi.

İsrail güçleri Çarşamba günü hastaneye baskın düzenleyerek, içeride bir komuta merkezi ile Hamas'a ait silah ve askeri teçhizat bulduklarını iddia etti. Hamas ise suçlamayı reddetti.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği ve İsrail rakamlarına göre yaklaşık 1.200 kişinin ölümü ve 200'den fazla kişinin rehin alınmasıyla sonuçlanan beklenmedik saldırıya misilleme olarak İsrail de Gazze'ye büyük bir saldırı başlattı.

Hamas tarafından yönetilen Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, ikinci ayına giren çatışmalarda 11.500'den fazla Filistinli hayatını kaybederken yaklaşık 29.000 kişi de yaralandı.