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Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriki

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriki

Dünya Haberleri

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik mesajı gönderdi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi ve yeni dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderdi' denildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanmasının ardından tebrik mesajı gönderdi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi ve yeni dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderdi" denildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Mısır Dünya Haberler

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