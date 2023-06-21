Mısır, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durdurulmasını istedi

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istedi. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, bölgede dünden bu yana 310 Yahudi yerleşimci saldırısı kaydedildiğini bildirmişti. İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, bugün Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait bazı ev ve araçları ateşe vermişti.

Mısır, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine yönelik saldırılarının "derhal durdurulmasını" istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin İsrail makamlarının müdahalesi olmaksızın işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı Filistin köylerine düzenlediği, çok sayıda mülkün tahrip edilmesine ve siviller arasında kayıp ve yaralanmalara yol açan saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Mısır'ın, Filistinlileri hedef alan "korkutma, sindirme ve toplu cezalandırma eylemlerini" tamamen reddettiği vurgulanan açıklamada, Kahire'nin daha önce İsrail'in sürekli gerginliği tırmandırmasının tehlikeleri ve sonuçları konusunda uyarıda bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "bölgesel ve uluslararası tarafların çabaları ve gerginliği azaltma girişimlerinin hedefine ulaşabilmesi için güvenlik durumunun daha fazla kötüleşmesini ve kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla mevcut şiddet döngüsünün derhal kırılması gerektiği" ifade edildi.

Dünden bu yana 310 yerleşimci saldırısı kaydedildi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, bölgede dünden bu yana 310 Yahudi yerleşimci saldırısı kaydedildiğini bildirmişti.

Daglas, yaptığı açıklamada, "Yerleşimci saldırıları evleri, araçları, tarım arazilerini yakmayı ve mülklere zarar vermeyi amaçlıyor. Yerleşimci saldırıları gözle görülür bir artış gösteriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, bugün Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait bazı ev ve araçları ateşe vermişti. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıkmıştı.

Silahlı yerleşimcilerin Turmusaya sakinlerine saldırısı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'dan fazla Filistinli yaralanmıştı.