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Mısır askeri İsrail sınırında öldürüldü

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Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kenti yakınlarındaki sınır bölgesinde Mısır ve İsrail askerleri arasında yaşanan olayda bir Mısır askeri öldürüldü. Mısır ve İsrail orduları olayın ne olduğunu araştırıyor.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kenti yakınlarındaki sınır bölgesinde Mısır ve İsrail askerleri arasında yaşanan olayda bir Mısır askeri öldürüldü.

Mısır ve İsrail orduları olayın ne olduğunu araştırıyor.

İsrail medyası karşılıklı açılan ateşin yaşandığını söylüyor ancak başka ayrıntı yok. Haberlerde herhangi bir İsrail askerinin ölüp ölmediğine ya da yaralanıp yaralanmadığına dair herhangi bir bilgi de yok.

Mısır ve İsrail arasındaki gerilim, İsrail güçlerinin üç hafta önce Refah geçiş noktasının Gazze tarafını kontrol altına almasından bu yana artmış durumda.

Filistinlilerin güçlü bir destekçisi konumundaki Mısır, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını ve savaşta binlerce sivilin İsrail tarafından öldürülmesini kınadı.

Mısır 45 yıl önce İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesiydi. Bu anlaşma devam etmesine rağmen iki taraf arasındaki ilişkilerde sık sık soğukluklar yaşanıyor. Ancak Mısır ve İsrail askerleri arasında ölümle sonuçlanan olaylara nadiren rastlanıyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı söz konusu olaydan saatler önce İsrail’in Refah'taki çadır kente yönelik İsrail saldırısını kınadı. İsrail'i “savunmasız sivilleri hedef almakla” suçladı. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail’in saldırısında, çoğu yanarak olmak üzere en az 45 kişi öldü.

İsrail ordusu, saldırısında iki üst düzey Hamas yetkilisini hedef aldıklarını, bu iki kişinin öldürüldüğünü söylese de saldırı sonucunda sivillerin zarar gördüğüne dair raporları incelediklerini açıkladı.

İsrail gibi Mısır da Hamas'ın 2006 yılında iktidara gelmesinden bu yana Gazze sınırında abluka uyguluyor. Hamas, Mısır'da terörist bir grup olarak yasaklanmış olan İslamcı Müslüman Kardeşler örgütünün bir uzantısı.

Ancak Mısır Hamas'la kanalları açık tutuyor ve ateşkes anlaşmasına varmak ve Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrailli rehineleri serbest bırakmak için İsrail'le dolaylı görüşmelerde arabuluculuk yapıyor.

BBC

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