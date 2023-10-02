Mısır, Ankara'daki Bombalı Saldırıyı Kınadı

Mısır, Pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın terör ve şiddet eylemlerine karşı olduğu vurgulandı ve Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtildi.

KAHİRE, 2 Ekim (Xinhua) -- Mısır, Pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın istikrarsızlığa ve endişe yaratmaya yol açan her türlü terör ve şiddet eylemine kesinlikle karşı olduğu yinelendi.

Mısır, Türk hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu teyit ederek yaralılara acil şifa diledi.