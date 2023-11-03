Mirziyoyev'e Türk Dünyası Ali Nişanı taltif edildi

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün Astana'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Türk dünyasının güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı 'Türk dünyasının en yüksek nişanı' olan Türk Dünyası Ali...

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün Astana'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Türk dünyasının güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı 'Türk dünyasının en yüksek nişanı' olan Türk Dünyası Ali Nişanı taltif etti.