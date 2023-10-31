MINUSMA Mali'deki Kidal kampından çekildi

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), ülkenin kuzeyindeki Kidal kampından çekildi.

MINUSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, MINUSMA'nın kasım ortasında boşaltmayı planladığı Kidal kampını güvenlik endişesiyle 31 Ekim'de boşalttığı duyuruldu.

Güvenlik endişesi ve hava operasyonuna izin verilmemesi nedeniyle MINUSMA'ya ait teçhizatın bazı kamplardan taşınamadığı ve imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, temmuzda başlayan çekilme süreci kapsamında 15 bin personelden 6 bininin ülkeden ayrıldığı anımsatıldı.

MINUSMA böylece ülkedeki 13 kamptan 8'inden ayrılmış oldu.

Mali ordusu ile eski isyancılar arasındaki gerilim çekilme sürecini hızlandırdı

Mali hükümetinin talebiyle ülkeden yıl sonuna kadar tüm unsurlarını çekecek MINUSMA, kampları boşaltırken Mali ordusuyla eski isyancı gruplar arasındaki gerilimden de etkilendi.

Yasalar gereği MINUSMA'nın çekildiği kampları Mali ordusuna teslim etmesi gerekiyor ancak 2015'te silah bırakan eski Tuareg isyancıları ise kampların bulunduğu bazı bölgelerin kendi yönetim alanında olduğunu iddia ediyor ve kendilerine devredilmesini istiyor.

Bu kapsamda Mali'nin kuzeyinde 2015'te Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ise MINUSMA unsurlarının kampı bırakmasının ardından Kidal kentinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Dünyada en çok kayıp veren barış gücü

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde Birleşmiş Milletler kararıyla 25 Nisan 2013'te kuruldu.

Bugüne kadar 180'den fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.

Ayrıca Mali, BM barış gücü misyonları için "en tehlikeli ülke" kabul ediliyor.