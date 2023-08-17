MINUSMA Mali'deki bir kampı daha boşalttı

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de kullandığı bir kampı daha boşalttı. MINUSMA'nın Ogossagou, Ber ve Goundam kamplarını kapattığı kaydedildi. Ülkeden tamamen çekilme sürecinin de yıl sonundan önce tamamlanacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de kullandığı bir kampı daha boşalttı.

MINUSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mali hükümetinin talebiyle başlatılan çekilme sürecinde Timbuktu bölgesindeki Goundam kampının da boşaltıldığı bildirildi.

Açıklamada, Mali'de toplamda 12 kampı bulunan MINUSMA'nın Ogossagou, Ber ve Goundam kamplarını kapattığı kaydedildi.

Ülkeden tamamen çekilme sürecinin de yıl sonundan önce tamamlanacağı belirtildi.

Ber kampı ordu ile eski isyancıları karşı karşıya getirmişti

MINUSMA'nın ülkenin kuzeyindeki Ber kampını Mali ordusuna teslim etmesi Bamako ile eski Tuareg isyancılarını karşı karşıya getirmişti.

2015'te Cezayir Anlaşması'yla silah bırakan Mali'nin kuzeyindeki Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA), kampın Mali ordusuna bırakılmasına şiddetle karşı çıkmıştı.

Ber kasabası, 2015 Cezayir Anlaşması'nın belirlediği haritaya göre, CMA'nın kontrolündeki bölgede yer alıyor.

Dolayısıyla CMA, Mali ordusunun kampı devralması durumunda Cezayir Anlaşması'nın ihlal edileceğini savunmuş ve Mali ordusunun Ber'e girmesinin kendilerine bir savaş ilanı olacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu Ber, eski Tuareg isyancılarının ana kalesi Kidal'e geçiş için stratejik bir konumda bulunuyor.

Mali ordusu, CMA'nın itirazlarına karşın kampın kontrolünü 13 Ağustos'ta almıştı.

Dünyada en çok kayıp veren barış gücü MINUSMA

Mali hükümetinin talebiyle 30 Haziran'da MINUSMA'nın ülkeden çekilmesine karar verilmişti.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulmuştu.

Bugüne kadar 180'den fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.

Mali, BM barış gücü misyonları için "en tehlikeli ülke" kabul ediliyor.