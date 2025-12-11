Minik Judocu Abdülhakim Yağar, Hollanda'da Altın Madalya Kazandı

Haber: İlhan Baba

(HOLLANDA) - Minik judocu Abdülhakim Yağar, Hollanda'daki Uluslararası Geleen Turnuvası'nda, tüm rakiplerini tam puanla yenerek altın madalya kazandı.

Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Geleen Judo Turnuvası'na katılan 9 yaşındaki Abdülhakim Yağar, U10–30 kilo kategorisinde tüm rakiplerini ipponla (tam puan) yenerek altın madalya kazandı.

Belçika'daki Samurai Eindhout Judo Kulübü adına mücadele eden Yağar, turnuvayı namağlup tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Hızı ve üstün performansıyla öne çıkan 9 yaşındaki Abdülhakim Yağar, maçların ardından yaptığı açıklamada, turnuvanın kendisi için önemli bir sınav olduğunu belirterek, "Rakiplerimi tanımıyordum ve gerçekten zorlandım. Bu zamana kadar katıldığım en zorlu turnuvaydı. Mücadeleler yorucuydu ama başardım ve altın madalyayı kazandım. Çok mutluyum, diğer turnuvalarda da başarılı olmak için çalışmayı sürdüreceğim" dedi.

Belçika'nın yetenekli judocusunun ailesi, Markelo ve Geleen'de art arda gelen altın madalyaların, Abdülhakim'in uluslararası arenadaki yükselişi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Teknik antrenörü ve dedesi Halil Uygun ise sporcusunun performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zorlandığı maçlar oldu ancak hepsi değerli birer tecrübe. Tatamide kolay rakip yok. Bu turnuva, eksiklerini görmesi için iyi bir fırsat oldu. Daha iyi çalışarak hepsini tamamlayacak" diye konuştu.

Uygun, yoğun bir sezon geçiren minik sporcunun yıl sonu ve 2026 başlangıcı için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, Abdülhakim Yağar'ın 13 Aralık 2025'te Brüksel, 14 Aralık'ta Hollanda, 3 Ocak'ta Lüksemburg ve 4 Ocak'ta Belçika'da düzenlenecek turnuvalarda altın madalya hedefiyle mücadele edeceğini aktardı.